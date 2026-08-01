Hорящ автомобил спря движението по АМ "Тракия" в посока Бургас, край Ямбол, при Палаузово.

Сигналът за инцидента при километър 301 е подаден в полицията в Ямбол малко преди 13:00 часа.

Движението е временно спряно, заради задимяване в района, уточниха от ОДМВР - Ямбол.

Няма данни за пострадали хора, предаде Нова тв. Образувало се е задръстване.

Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

В района са се запали и сухи треви, а вятърът усложнява обстановката. Насочени са два противопожарни автомобила.