Основателят на "Еконт" Николай Събев обяви началото на строителството на нов логистичен център на компанията край Велико Търново. По думите му базата трябва да бъде въведена в експлоатация след осем месеца.

Новината е свързана с обширните преобразования, които куриерската компания осъществява в последния период. „Еконт“ обяви, че преструктурира своя модел на обслужване, постепенно ограничавайки доставките до адрес в малките населени места и преминавайки към обслужване посредством офиси и Еконтомати, пише burgas24.bg

Промени в „Еконт“

От 3 август доставките до адрес ще бъдат спрени в десетки села и малки градове. Засегнатите населени места включват Първенец, Храбрино, Извор, Бойково, Лилково, Ситово, Дедово, както и Брацигово, Равногор, Розово, Бяга, Нова махала, Свети Константин, Радилово, Козарско, Исперихово и Жребичко. Пратките ще се получават и отправят чрез най-близките офиси и Еконтомати.

Освен това на 20 януари 2026 г. „Еконт“ е подала заявление за прекратяване на лиценза си за универсални пощенски услуги от 20 юли. След изтичането на установения срок компанията ще прекрати предоставянето на услуги като обикновени писма и малки пакети без проследяване, които ще останат в отговорността на „Български пощи“.

Нови цени

Паралелно с това „Еконт“ съобщи, че от 1 август 2026 г. актуализира основната си тарифа за първи път от година и пет месеца. Компанията посочва, че през този период е поемала самостоятелно растящите разходи, но в момента това би означавало намаляване на качеството на предоставяните услуги.

Като основни причини за поскъпването компанията назовава увеличението на разходите за труд, липсата на квалифицирани шофьори, новата държавна CO₂ такса за тежкотоварните автомобили, както и висока инфлация. Едновременно с това „Еконт“ инвестира в разширяване на логистичния си капацитет и модернизиране на автопарка със собствени превозни средства, с цел да осигури своевременни доставки.

Повишението няма да засегне еднакво всички видове услуги. За документалните пратки цените ще се увеличат с около 6%, за повечето колетни пратки - с 8-9%, а за обемните и нестандартните товари - до 11%. Някои от допълнителните услуги също ще поскъпнат с около 4%.

Без изменения остават процентните такси за наложен платеж, услугата „Обявена стойност“ и намаленията при използване на Еконтомати, чрез което компанията желае да продължи подкрепата си към онлайн търговците.