ТИР се обърна на автомагистрала „Хемус“ преди Варна.

Същевременно от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че е ограничено движението при км 416 на магистралата в посока Варна поради катастрофа. Въведен бе обходен маршрут: п.в. „Слънчево“ – път I-2 – Тополи – Варна.

От АПИ съветват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция“.

Временно – за по-малко от половин час, беше ограничено и движението в първа активна лента на „Хемус“ в тунел „Витиня“ в посока София заради аварирал камион.