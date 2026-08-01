България е сред 22-те държави членки на Европейския съюз, които настояват за спешен европейски отговор на мигрантската криза в испанския анклав Сеута и заявяват готовност при необходимост да бъдат въведени временни проверки по вътрешните шенгенски граници. Това се посочва в съвместно писмо, адресирано до ирландското председателство на Съвета на ЕС, председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Документът е публикуван на официалния сайт на италианското правителство и носи подписите на лидерите на 22 държави, сред които е и българският министър-председател Румен Радев. Инициативата за свикване на извънредна среща на вътрешните министри е на премиерите на Италия и Дания - Джорджа Мелони и Мете Фредериксен.

В писмото държавите настояват за незабавна и координирана реакция на Европейския съюз, включително засилване на подкрепата за Испания чрез Frontex и мобилизиране на наличните европейски механизми. Лидерите заявяват още, че при необходимост са готови да предприемат всички мерки, предвидени в европейското законодателство, включително временно възстановяване на контрола по вътрешните шенгенски граници, за да ограничат вторичните миграционни потоци и да гарантират обществения ред, съобщава "Фокус".

Освен България, документът е подписан от лидерите на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Австрия, Чехия, Гърция, Малта, Кипър, Нидерландия, Полша, Словакия, Швеция, Дания, Белгия, Финландия, Унгария, Румъния, Словения и Хърватия.

Напрежението в Европейския съюз ескалира, след като през последните дни десетки хиляди мигранти предприеха масов опит да навлязат от Мароко в испанския анклав Сеута, като голяма част от тях преодоляха граничните съоръжения. По данни на местните власти в града незаконно са навлезли около 60 000 души, докато Министерството на вътрешните работи на Испания съобщава за над 50 000 незаконно преминали мигранти.

Ето и целият текст от писмото:

Обръщаме се към Вас, за да изразим сериозната си загриженост във връзка с последните събития по външната граница на Европейския съюз в Сеута. Решени сме да предотвратим опитите на каналджийските мрежи да подкопават сигурността и целостта на външните граници на Съюза.

Признаваме, че неотдавнашното решение на Върховния съд на Испания беше използвано като повод за организирането на тази атака и за злоупотреба с европейската система за миграция и убежище. Същевременно сме длъжни ефективно да възпираме и решително да се борим с незаконната миграция чрез координирани действия, укрепване на външните граници и преразглеждане на всички политики, които могат да действат като фактор за привличане на мигранти, включително практиката за узаконяване на голям брой лица с нередовен миграционен статут.

Не можем да допуснем неконтролирани масови преминавания на границата, използването на миграцията като инструмент за натиск или други хибридни заплахи да създават впечатлението, че незаконното влизане в Европейския съюз е възможно или че незаконното влизане впоследствие може да доведе до законно пребиваване.

Подобно внушение би насърчило нови опити за незаконно преминаване на границите, би подкопало доверието в общата европейска миграционна политика и би имало последици за всички държави членки. Настоящата ситуация също така подчертава значението на Декларацията от Кишинев относно миграцията и необходимостта тя да бъде приложена бързо и ефективно.

Събитията от последните дни изискват незабавен и координиран европейски отговор. Приветстваме тясното сътрудничество между Испания и Мароко за осигуряване на бързото връщане на незаконно пристигналите мигранти, като значителна част от тях вече са върнати. Очакваме, че с подкрепата на Европейския съюз настоящата ситуация скоро ще бъде поставена под пълен контрол.

Предвид сериозността на ситуацията призоваваме ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз възможно най-скоро да свика извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи. Срещата следва да позволи обща оценка на ситуацията и постигане на съгласие относно координиран европейски отговор, включително чрез бързото мобилизиране на наличните инструменти на ЕС и предоставянето на необходимата подкрепа за Испания с цел възстановяване на ефективния контрол по външната граница на Съюза и предотвратяване на нови неконтролирани преминавания. Министрите следва да обсъдят и възможностите за засилване на подкрепата от страна на Frontex, както и за по-ефективно сътрудничество между Европейския съюз и Мароко.

Отчитаме, че до момента не са регистрирани неразрешени вторични придвижвания към други европейски държави. Потвърждаваме готовността си да предприемем всички необходими мерки в съответствие с правото на Европейския съюз и Кодекса на шенгенските граници, за да защитим обществения ред и да ограничим рисковете, произтичащи от вторичните миграционни движения, включително чрез засилване или повторно въвеждане на временен контрол по вътрешните граници.

Европейският съвет последователно подчертава, че защитата на външните граници на Съюза, предотвратяването на незаконната миграция и вторичните миграционни движения, както и гарантирането на солидарност с държавите членки, които са на първа линия или са подложени на особен миграционен натиск, представляват обща европейска отговорност. Настоящата ситуация изисква единство, решителност и незабавни действия.

Разчитаме на Вашето лидерство, за да гарантирате, че Европейският съюз ще реагира бързо, ефективно и координирано.

От своя страна испанският премиер Педро Санчес критикува реакцията на ЕС за мигрантската криза в Сеута в писмо до Урсула фон дер Лайен.