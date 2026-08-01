Българската социалистическа партия (БСП) отбелязва 135 години от началото на организираното социалистическо движение в страната с традиционния си събор на връх Бузлуджа. Тазгодишното честване се провежда в един от най-трудните периоди за левицата, която остана извън парламента и загуби държавната си субсидия. Въпреки това от партията заявяват, че търсят нова мотивация и ясна посока, като основен приоритет са предстоящите президентски избори.

Хиляди социалисти от цялата страна се събират на историческата поляна, където преди официалната част се проведоха дискусии с младежките организации за бъдещето на партията. „На тази поляна се събират не просто хора – събират се съмишленици, събират се приятели, събират се хора, обединени от идеали“, коментира Иван Кръстев от БСП.

Според него най-важната задача пред левицата сега е изборът на кандидат за държавен глава. Той потвърди, че партията застава зад кандидатурата на Илияна Йотова. „В лицето на Илияна Йотова, разбира се, ние имаме един такъв авторитет, който несъмнено е изборът на българските социалисти“, заяви Кръстев.

Подкрепата за Йотова се очертава като последователна линия в партията през последните месеци. Още през април евродепутатът Кристиан Вигенин призова БСП да подкрепи кандидатурата ѝ, а само преди седмица и лидерът на партията Крум Зарков също обяви, че застава зад нея за втори мандат.

Кръстев изрази очаквания Илияна Йотова да продължи да бъде същият авторитетен държавен глава, какъвто е и в момента. Той я определи като човек с безспорен политически и международен опит, който е „гордост не само за Българската социалистическа партия, но и за всеки един българин“.

Представителят на БСП призна, че ситуацията за партията е тежка, но подчерта, че липсата на левицата в Народното събрание не е в полза на политическия живот. По думите му това е станало видно по време на дебатите по държавния бюджет през последните месеци.

Въпреки трудностите, Кръстев отрече да има масов отлив на членове, но призна, че е необходима нова мотивация за социалистите. Именно събития като традиционния събор на Бузлуджа имат за цел да консолидират симпатизантите. Той коментира и темата за партийната централа, като заяви, че сградата е емблема, но не носи същността на движението, защото хората са по-важни.

В настоящата политическа обстановка от БСП виждат президентската институция като гарант за стабилност. Според Иван Кръстев очакванията са България да продължи да има „онази институционална стабилност, която в момента, в кризи, да гарантира един балансиран път на развитие“.