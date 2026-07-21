Пешеходците трябва сами да преценят опасността, твърди защитата на Николай Асенов



Окръжната прокуратура в Бургас поиска налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" на 19-годишния студент Николай Асенов от село Гълъбец, който на 19 юли т.г. с Мерцедес блъсна жена на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Христо Ботев" и „Княз Борис I" в центъра на Бургас.

Днес той беше доведен под конвой в Съдебната палата. Само няколко часа по-рано 47-годишната жена от Сливен, която Асенов бе ударил с автомобила си, издъхна в болницата. „Щастлива случайност е, че няма други пострадали", подчертаха от държавното обвинение и настояха обвиняемият да остане зад решетките. Като причина прокуратурата посочи опасността той да се укрие или да извърши друго престъпление, включително предвид преквалификацията на обвинението в причиняване на смърт по непредпазливост.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са били отрицателни, а на място му е взета и кръвна проба за химичен анализ.

В съдебната зала защитата получи възможност да се запознае с видеозаписи от нощта на трагедията. От кадрите се вижда, че жената първоначално тръгва да пресича, но се поколебава, забелязвайки приближаващия автомобил, и прави опит да се върне назад.



"Мястото на инцидента представлява пешеходна пътека, регулирана със светофарна уредба, а не пътека тип „зебра", а светофарът на кръстовището не е работил в момента на произшествието същата вечер", посочи защитата на обвиняемия- адвокат Пламен Найденов. Той подчерта, че пешеходците са длъжни да спрат и да се съобразят с приближаващите превозни средства, преди да предприемат пресичане.

"Не бях предпазлив, не беше по мое искане това което стана. Казах на родителите си да помагат на жената колкото могат, за да я опазим жива", заяви Николай пред магистратите.

Очаква се решението на съда.