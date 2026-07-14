Родители от няколко града в страната излязоха на протест под надслов „Майчинството не е милостиня“ с настояване за по-високо обезщетение през втората година на майчинството и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Демонстрации се проведоха в София, Хасково, Стара Загора и Сливен.

София

Родители отново протестират пред сградата на Министерския съвет с искане за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца. Демонстрацията под надслов „Майчинството не е милостиня“ се провежда за втори път и е организирана от инициативата „Родители за достойно майчинство“. В района има полицейско присъствие.

Протестиращите настояват обезщетението през втората година на майчинството да бъде 70% от осигурителния доход, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Сред другите искания са ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, както и равни детски надбавки за всички работещи родители, без значение от дохода на работещия родител.

Категорично искаме в този бюджет да се приеме 75% обезщетение при неизползване на отпуск при бременност и раждане, а догодина най-късно да станат 100%, каза организаторът Иванка Тодорова. Настояваме за по-високи компенсации и по-високо обезщетение за майките на близнаци и тризнаци. Абсурдно е близнаци да се отглеждат с 378 евро. Това не стига и за едно дете, добави тя.

Тодорова отбеляза, че до момента само парламентарната група на „Възраждане” е внесла две от предложенията на родителите. Вчера в онлайн среща с „Продължаваме промяната“ обсъдихме предложенията ни, а утре предстои да проведем такава и с „Демократична България”, допълни тя.

Изпратихме писма до омбудсмана, до президента и до премиера. Ако бюджетът остане в този вид, ще настояваме да бъде наложено вето, защото той е напълно дискриминационен спрямо майките, заяви Тодорова. Ще продължим с протестите, ако исканията ни не бъдат чути, допълни тя.

На 1 юли родители протестираха с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство. На брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев посочи, че исканията на родителите кореспондират с увеличения на плащания по бюджета за тази година. Припомняме, че на 1 юли вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обсъдиха с представители на гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ предложения за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца.

Хасково

Майки и бащи се събраха на протест пред сградата на Областната администрация на площад „Свобода“ в Хасково с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. В демонстрацията, която продължи около половин час, се включиха с подкрепа и родители от Димитровград. С внуците си дойдоха също баби и дядовци.

Протестът е надпартиен, организиран е в социалните мрежи и подкрепя серията от протести на майките в страната, каза организаторът на недоволството 40-годишната Диана Латева. Тя е майка на две деца. Разказа, че в момента се справя много трудно, като разчитат на заплатата на нейния съпруг и помощта от техните родители.

Искаме майчинството и детските да се актуализират спрямо цените, каквито са в момента. Сега за малкия си син получавам 620 евро през първата година, 110 евро са детските за двете ми деца, каза Латева.

В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават и майките с близнаци.

Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. До 2014 г. то автоматично е вървяло заедно с минималната работна заплата, но оттогава е изостанало и за да бъде наваксано това изоставане, сумата трябва да стане 480 евро и 55 цента, коментираха родителите на протеста.

Пловдив

Родители на малки деца се събраха на площад „Съединение" в Пловдив на мирен протестпод надслов „Майчинството не е милостиня" в рамките на националната инициатива на Гражданско сдружение „Родители за достойно майчинство“.

Протестиращите носеха плакати „Майчинството не е милостиня!“, „Не искаме бащите да избират между семейството и втората работа!“, „Бебето расте. Майчинството не!“, „Памперсите поскъпват. Майчинството не!", „Бащите заслужават време с децата си! Не само извънреден труд“, „Колко часа трябва да работи един баща, за да има детето му нормално детство?“, „Всяко дете заслужава равен старт!“, „Инвестицията в децата е инвестиция в България!“, „Искаме достойна подкрепа за майките и децата на България!“.

„Съпричастна съм с майките, които искат нормално заплащане за отглеждане на децата си, защото за да имаме повече деца в България, трябва да имаме нормално заплащане за тях. Няма как човек, който се чуди с какво да купи дали сухо мляко, памперси или каквото и да е за детето си, да е щастлив, спокен и да го гледа нормално“ , каза пред медиите Виолина Динева, представляваща координатора на протеста за Пловдив, която се е наложило да постъпи в болница.

Протестът „Майчинството не е милостиня!“, организиран от „Родители за достойно майчинство“ бе обявен в цялата страна. Исканията са за увеличение на обезщетението през втората година, по-висок процент при връщане на работа, ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, равни детски надбавки за всички работещи родители, достъпни детски градини и ясли за всяко дете, стимули за семейства с повече деца и демографски политики с резултати.

Стара Загора

Граждани се събраха на протест пред сградата на Община Стара Загора в подкрепа на националната инициатива „Майчинството не е милостиня“, организирана от гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“.

За протеста има подадено уведомление в Община Стара Загора от името на Сара Младенова, съобщиха за БТА от администрацията.

Протестиращите носеха плакати, на които бе написано „Искаме грижа, а не обещания“, „За децата, за семействата, за България“ и „Майчинството не е милостиня“.

Координаторът на инициативата Сара Младенова заяви, че основното искане е обезщетението за майчинство през втората година да бъде в размер на 70 процента от осигурителния доход, но не по-малко от минималната работна заплата. По думите ѝ това е справедлив модел, който поставя родителите и децата в центъра на държавната политика.

Сред останалите искания са детските надбавки да се изплащат за всички деца без доходен критерий, като размерът им се индексира ежегодно спрямо инфлацията. От инициативата настояват още за въвеждане на социални добавки за семейства в нужда, бонусна система за работещи и учащи родители, както и по-добра подкрепа за родителите, които се връщат на работа преди изтичането на втората година от майчинството.

Младенова посочи, че инициативата предлага по-високи компенсации при липса на места в държавните ясли и детските градини, както и всички предложения, свързани със семейната политика, да бъдат включени във финансовата рамка за 2027 година.

Сред исканията е и лекарствата за деца до 3-годишна възраст да бъдат безплатни. По думите ѝ това би било съществена подкрепа за семействата. Тя допълни, че инициативата настоява и за по-голяма подкрепа за майките на близнаци и тризнаци, тъй като според организаторите сегашният размер на обезщетението не отчита спецификата на отглеждането на повече от едно дете.

Младенова подчерта, че протестът е гражданска и надпартийна инициатива. Тя заяви, че той няма политически характер, няма да бъдат допускани партийни изяви и няма да се говори за политици, а единствената цел е да бъдат представени исканията на родителите.

От трибуната своето мнение изказаха редица граждани, които заявиха своята подкрепа към посочените искания. Пред присъстващите Сара Младенова подчерта, че ако не бъде постигнат реален напредък, каузата ще продължи да бъде защитавана с мирни и законни граждански действия.

Протестът в Стара Загора преминава мирно и без затворени за движение улици. Има и полицейско присъствие.

Сливен

Родители се събраха пред сградата на Община Сливен в рамките на националния протест, организиран от инициативата „Родители за достойно майчинство“. Координатор на проявата в Сливен е Виктория Петрова.

Участниците настояха обезщетението за отглеждане на дете през втората година да бъде обвързано с минималната работна заплата или с индексация според инфлацията. По думите им сегашният размер на обезщетението – 390 евро – не покрива нарасналите разходи за отглеждане на дете.

„Днес отново сме тук, защото не сме се отказали от исканията си. Искаме да покажем, че държим на тях и очакваме да бъдем чути“, каза за БТА Виктория Петрова. Тя изрази надежда, че ще бъде намерено решение при обсъждането на социалните политики.

По думите ѝ протестът няма политически характер. „Това е гражданска инициатива на родители. Никой не ни финансира – сами заплащаме изработването на банери, флаери и всички материали за протеста“, заяви Петрова.

Исканията остават непроменени спрямо предишния протест. Сред лозунгите на демонстрацията беше „Майчинството не е милостиня“.

Според Петрова финансовите затруднения при отглеждането на деца са една от причините млади семейства да търсят реализация в чужбина. Тя посочи, че в редица европейски държави семействата получават по-високи помощи, данъчни облекчения и по-сериозна държавна подкрепа.

По думите на протестиращите, инициативата не е насочена срещу правителството, а цели да постави отново на дневен ред необходимостта от реална държавна политика за справяне с демографската криза. Те посочиха, че обезщетението за отглеждане на дете през втората година не осигурява реален доход за семейството, тъй като е недостатъчно както за покриване на нуждите на детето, така и на майката. Според тях това принуждава много семейства да разчитат основно на доходите на бащата, който често работи извънредно или на повече от едно място, за да осигури необходимите средства. Протестиращите настояха за устойчиви мерки в подкрепа на семействата, като част от политиката за преодоляване на демографската криза.

Ако исканията не бъдат удовлетворени, протестните действия ще продължат, заяви Виктория Петрова. Тя призова към инициативата да се присъединят не само майки и бащи, но и баби и дядовци, тъй като според нея проблемът засяга всички български семейства.

Протестът в Сливен преминава мирно, с полицейско присъствие.

Плевен

Майки се събраха на протест пред Общината в Плевен с искания за достойни условия за родителските грижи и майчинството у нас. Той се организира от гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“ в различни градове на страната и е под наслов „Майчинството не е милостиня“. В Плевен за втори път от началото на месеца родители се присъединяват към него.

Участниците в протеста, сред които имаше бащи и баби, подкрепиха исканията за увеличение на обезщетението през втората година на майчинството, за по-висок процент заплащане при връщане на работа, пълна индексация на майчинските надбавки, равни детски надбавки за всички работещи родители, достъпни детски ясли и градини за всяко дете, стимули за семействата да имат повече деца.

Организатор на протеста в Плевен е Мария Вълова. Тя е бременна с първото си дете.

Ние не сме срещу правителството, а искаме реални промени с последователна реформа за семейните политики. Настояваме за това майките да получават 70 процента от заплатата им през втората година на майчинството, бонусова система за учащите, работещите и многодетните семейства, по-високо майчинство при близнаци и тризнаци, подчерта Мария. Тя допълни, че сред исканията са и осигуряване на т.нар. „кошница с безплатни лекарства“ при първа необходимост за децата до определена възраст.

Протестът премина спокойно с изказвания на майки. Той бе заявен в общинската администрация.

Перник

Протест под надслов „Майчинството не е милостиня“ се състоя в Перник. Родители се събраха на централния площад, за да заявят позицията си относно промените в законодателството, засягащи размера на обезщетението през втората година от майчинството. Те се обявиха за равни детски надбавки за всички деца, подпомагане на семействата, чиито деца не могат да намерят място в държавна детска градина, както и предоставяне на помощ на семействата, отглеждащи близнаци, като за две деца, тъй като на този етап те получават средства само за едно дете.

Кристианна Димитрова от Перник е майка на две деца. Тя приема инициативата като лична кауза.

„Смятам, че темата касае всеки един от нас. Ние сме гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“. Идваме от цялата страна, обединени от една обща цел, а именно България да има по-здрава и последователна политика в подкрепа на семействата“, каза организаторът на проявата в Перник Кристианна Димитрова.

Тя категорично се разграничи от политическите партии и формации, като уточни, че проявата не защитава ничии интереси.

„Очаквах тук да срещна още много родители като мен. Има още много хора, които приемат каузата лично, и всеки има своя мотив да бъде тук сега“, коментира още Димитрова.

Тя допълни, че ако не бъдат чути и настояванията им не бъдат взети под внимание, ще има втори протест, който ще бъде организиран най-рано през септември.

Кристианна Димитрова добави, че не желае да коментира чрез какви точно финансови механизми биха могли да бъдат осигурени средствата, за които настояват, но е сигурна, че ще се намери начин да бъдат направени исканите промени.

Сред протестиращите беше и Росица Андреева от Перник, която е майка на две двойки близнаци и едно момче. Тя каза, че семейството ѝ трудно успява да се справи финансово, тъй като само за близнаците получава средства като за едно дете, а реално те са две и имат нужда от храна, памперси и грижи като две деца.

„Ние, майките, ставаме твърде неудобни за нашите работодатели, когато сме с малки деца, защото често отсъстваме. Представете си как се справям с пет малки деца, когато само едно от тях се разболее. Отделно държавната политика към многодетните семейства трябва да се промени“, каза още Андреева.