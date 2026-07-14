Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се е отказал от идеята за налагане на 20% такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток. Вместо това, той заяви намерение, САЩ да компенсират разходите си като пазители на протока чрез търговски и инвестиционни споразумения със страните от Персийския залив. Тръмп направи това в платформата за социални медии TruthSocial.

"Тази инвестиция ще бъде огромна, но в същото време ще бъде изключително полезна за тях и тяхното бъдеще", каза Тръмп.

Президентът на САЩ заяви също, че Ормузкият проток остава отворен за всички кораби с изключение на иранските. Той добави, че всеки кораб, влизащ или напускащ иранско пристанище, ще бъде подложен на блокада от американските военни.

"Труд News" припомня, че ден по-рано, на 13 юли, Тръмп обяви, че Съединените щати поемат контрола над Ормузкия проток и възобновяват морската блокада на иранските пристанища, като обясни, че ще бъде наложено 20% мито върху стойността на всички товари, преминаващи през протока, за финансиране на мерки за сигурност и за САЩ в ролята им на "Пазители на протока".

След това големи корабни компании, индустриални асоциации и Международната морска организация (ИМО) към ООН се обявиха срещу инициативата за тарифи в Ормузкия проток, посочвайки, че международното право не предвижда задължителни такси за транзит през международни проливи.