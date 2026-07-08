Нова духовно-просветна инициатива дава възможност на децата в Бургас да се докоснат до красотата на православното богослужебно пеене. С благословението на Сливенския митрополит Арсений към катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ започва дейността на Детски православен хор по източноцърковно пеене.

В хора могат да се включат деца на възраст от 5 до 12 години, които имат желание да изучават източноцърковно пеене и да опознаят богатството на православната певческа традиция.

По време на заниманията участниците ще усвояват църковни песнопения, ще развиват музикалния си слух и певчески умения, като постепенно ще навлизат в духовния свят на православното богослужение и ще се приобщават към живота на Църквата.

Обучението започна на 6 юли 2026 г., а занятията ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 17:00 до 18:00 часа в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Инициативата има за цел още от ранна възраст децата да изграждат връзка с православната вяра, да опознават богослужебната традиция и чрез църковното песнопение да участват активно в молитвения живот на християнската общност.

От катедралния храм отправят покана към всички деца, които обичат музиката и желаят да станат част от Детския православен хор, да се включат в новото начинание.