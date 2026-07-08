Формата на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане на последващи избори, каза Стефан Арсов от ГЕРБ в кулоарите на парламента.

В частта, касаеща смесено гласуване от предложенията на "Прогресивна България" за промени в Изборния кодекс, ще бъдем против, коментира Арсов.

"Прогресивна България" дойде на власт с тази форма на гласуване – хартия и машина, каза още Арсов и допълни, че отварянето на Изборния кодекс не би следвало да е основна тема.

Кое налага отварянето на Изборния кодекс в настоящия момент, при положение че има конкретни препоръки от Венецианската комисия и ОССЕ, които показват, че това не трябва да бъде водещият въпрос в момента, попита Арсов.

Ще направим запитване до външно министерство и Централната избирателна комисия, за да покажем, че 50% от българското население е гласувало на хартия и 50% - на машина, каза той.

По думите му подобен подход се използва и в други държави. „Бразилия, Бутан и Индия имат подобен тип гласуване. Единствено в Белгия, като държава от Европейския съюз, се прилага смесен модел“, посочи депутатът.

Предстои анализ на Министерството на външните работи и на база на анализа да вземем информирано решение кое налага и защо налага това отпадане на прага, каза народният представител Красимир Терзиев в отговор на въпрос за отпадането на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз.

"Прогресивна България" внесе предложения за промени в Изборния кодекс, които включват възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., отпадане на избирателен район "Чужбина" и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на ЕС.