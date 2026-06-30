Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова назначи Зинка Стойкова за директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, считано от 1 юли.

Зинка Стойкова има над 30 години професионален опит в сферата на опазването на околната среда. В периода от 1995 г. до началото на 2024 г. работи в РИОСВ – Бургас, като последователно заема длъжностите лаборант, главен експерт по емисионен и имисионен контрол на водите, главен експерт „Опасни химични вещества и управление на риска“ и началник на отдел „Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“. През 2021 г. и 2022 г. изпълнява длъжността директор на РИОСВ – Бургас. От началото на 2024 г. до настоящия момент е началник на отдел „Климат, енергия и води“ в дирекция „Околна среда“ на Община Бургас, където отговаря за разработването и изпълнението на политики и стратегически документи в областта на околната среда и адаптацията към климатичните промени.

Зинка Стойкова е магистър, инженер-технолог по специалност „Технология на биопроизводствата“ от Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Министър Росица Карамфилова със заповед ще назначи одит на дейността на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.