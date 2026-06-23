Андрей Рунчев беше преизбран за общински ръководител на ГЕРБ – Бургас по време на проведеното вчера отчетно-изборно събрание на партията. За общински организационен секретар беше избран Ясен Проданов.

Всички присъстващи упражниха правото си на глас съгласно уставните правила на ГЕРБ.

По време на форума беше направен отчет за дейността на структурата през изминалия четиригодишен мандат, както и бяха издигнати предложения за състава на новото общинско ръководство.

Събранието е част от националния цикъл отчетно-изборни събрания на ГЕРБ, който се провежда след Националното отчетно-изборно събрание на партията от 22 март, на което за председател беше преизбран Бойко Борисов, а бяха избрани и нови състави на Изпълнителната и Контролната комисии.

Съгласно Устава на ГЕРБ общинските ръководства се избират с мандат от четири години. Предложенията за състава на новото общинско ръководство в Бургас предстои да бъдат разгледани и утвърдени от Изпълнителната комисия на партията. Окончателният състав ще бъде обявен след приключване на процедурата по одобрение.

