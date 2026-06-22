Цените на горивата и смазочните материали за лични автомобили в Европейския съюз са се увеличили с 20,7% през май на годишна база (спрямо същия месец 2025 г.), като най-голямото поскъпване е регистрирано в България, показват най-новите данни на Евростат, публикувани на страницата на европейската статистическата агенция.

Според тях горивата в нашата страна са увеличили цените си средно с (+33,9%), в сравнение с май 2025 г. На следващите три места по поскъпване се нареждат Люксембург (+32,2%), Литва (+30,8%) и Румъния (+30,4%). Най-ниското увеличение е регистрирано в Унгария (+3,5%) и Полша (+12,75).

Поскъпването на горивата в България се е ускорило през май, след като през април те поскъпнаха с 27,8 на сто, а преди това през март - с 6%, в сравнение със същите месеци на 2025 г. Средно в ЕС това поскъпване е било респективно 20,8% и 12,9%.

На месечна база, спрямо предходния април, поскъпването на горивата и смазочните материали е било с 1,1% след ръст от 14,7% предишния месец.

Дизел и бензин

Разглеждайки цените на дизела и бензина в ЕС, през май 2026 г. те са се увеличили средно с 29% за дизела и 16,2% за бензина, в сравнение с май 2025 г.

На месечна база (в сравнение с април) обаче се регистрира поевтиняване на дизела с 5,8%, докато бензинът е поскъпнал с 0,8 на сто.

В България за месец дизелът е поевтинял с 0,7%, а бензинът е поскъпнал с около 3%.