Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България Ваня Стефанова с искане да бъдат проверени факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство, по което като обвиняем е привлечен министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите на Стоянов сигналът е внесен днес и е адресиран до и.ф. главен прокурор на Република България Ваня Стефанова. Той уточнява, че целта е да бъде извършена проверка на факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство срещу Демерджиев.

В публикацията си Стоянов посочва още, че според него всички трябва да бъдат равни пред закона. Той отбелязва, че това е позиция, която, по думите му, многократно е изразявал и самият Иван Демерджиев.

Ето и цялата позиция на Калин Стоянов, която публикуваме без редакторска намеса:

"Днес подадох сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България г-жа Ваня Стефанова с цел проверка на факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство, по което в качеството на обвиняем е привлечен министърът на МВР Иван Демерджиев. Аз съм на мнение, между другото, както и министър Демерджиев многократно е споделял, че всички би следвало да сме равни пред закона."