Бившият депутат от „Алианс за права и свободи“ Левент Мемиш е назначен за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията със заповед на министър-председателя Румен Радев.

Мемиш е икономист и бивш народен представител от Силистра.

След разцеплението в ДПС през 2024 г. той напусна парламентарната група на движението и застана зад политическия проект на Ахмед Доган. По-късно беше избран за депутат от коалиция "Алианс за права и свободи", създадена около почетния председател на ДПС.

В 51-вото Народно събрание Мемиш оглавява Комисията по електронно управление и информационни технологии, като паралелно участва в работата на Комисията по културата и медиите и в редица парламентарни групи за приятелство.

Роден е на 3 юли 1985 г. в Силистра. Негов баща е Орхан Мемиш, народен представител във VII Велико народно събрание. Освен политическата си дейност Левент Мемиш участва и в управлението на организации с общественополезна дейност, насочени към образованието, младежките политики, културата и съхраняването на духовното наследство.

На 8 юни със заповед на премиера на длъжността заместник-министър на околната среда и водите бе назначена Ренета Колева. В края на май на длъжността заместник-министър на околната среда и водите бе назначен Костадин Гешев. Станимир Христов Станев беше назначен за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър зае Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.