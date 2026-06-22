Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание.

Документът беше входиран в деловодството на парламента днес.

Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.

През уикенда той обяви, че ще напусне парламента, за да даде път на младите. Ето какво написа на фейсбук страницата си:

"Има моменти, в които човек усеща, че е дал всичко от себе си и е време да се оттегли. Този ден за мен е днес.

Борих се мъжки, отстоявах принципите си до край и се гордея с това.

Вие сте тези, които ми давахте сили! Благодаря ви! Благодаря сърдечно на цялата Армия на Добрев.

Сигурен съм в младото поколение политици! Стискам им палци да постигнат повече от нас! "

