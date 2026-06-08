Талантливият кулинарен тандем от Бургас - щеф Стефан Енчев и шеф Иван Дачев загуби с една точка финала на телевизионното предаване „Моята кухня е номер едно“, който бе излъчен тази вечер. Журито отсъди победата и печалбата от 75 хил. евро на Андония и Мартин и ги провъзгласи за първите шампиони.

Финалът обаче буквално взриви зрителите и коментарите във всички групи и страници на предаването в социалните мрежи прегряха от остри реакции срещу решението на четиримата съдии и в подкрепа на Стефан и Иван.

„Браво момчета за страхотното представяне в „Моята кухня е номер едно“. По добре на второ място, но в сърцата на хората! Да загубиш само с 1 точка е най неприятно. Успех ви желая в живота и професията.“, е само един от коментарите.

„Загубата в състезание не определя таланта на един майстор готвач, истинската стойност е в страстта към храната, креативността и смелостта да излезеш от зоната си на комфорт! Кулинарията не е купа, а емоция, която оставяте в чинията! Продължавайте да творите със същата любов, защото най-големите награди тепърва предстоят! Стефан и Иван - шампиони на Народа !!!“, смята друг потребител.

В социалните мреги Стефан Енчев публикува снимка и написа: „Той е моята истинска награда, а аз съм неговият тати "Пион" (шампион), както той ми казва. Благодаря ви от сърце за подкрепата.“