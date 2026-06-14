Окончателният проект на меморандум за разбирателство между Иран и САЩ обхваща широк кръг въпроси - от иранската ядрена програма до възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток и облекчаването на американските санкции върху иранския петрол, заяви пред Ройтерс високопоставен ирански официален представител.

Според него след постигането на съгласие по документа двете страни ще разполагат с 60 дни, за да договорят окончателно споразумение.

По думите му проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а САЩ да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища, предаде БТА. Вашингтон също така се ангажира да не налага нови санкции на Техеран до сключването на окончателно споразумение и временно да освободи Иран от част от ограниченията върху износа на петрол, което ще позволи на страната да продава суровината си и да получава приходи от нея.

Освен това САЩ са готови да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи чрез директни парични преводи, сътрудничество с държави от региона и предоставяне на финансови кредитни линии.

В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. От своя страна САЩ се съгласяват Техеран да намали степента на обогатяване на запасите си от високообогатен уран на територията на Иран, като механизмът за това ще бъде уточнен в рамките на 60 дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи вчера, че сделката с Иран е планирана да бъде подписана в неделя, на 80-ия му рожден ден. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф каза, че Исламабад се готви за електронно подписване, последвано от разговори на техническо ниво през следващата седмица.

Но говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей, говорейки преди публикацията на Тръмп, беше цитиран от държавните медии в събота, че това „няма да е утре“, но може да се случи „в следващите дни“.