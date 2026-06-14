Онлайн поръчките на наркотици и забранени вещества се превръщат в една от най-сериозните заплахи пред младите хора. За това предупреди заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов в национален ефир.

По думите му трафикът на дрога чрез пощенски и карго пратки бележи ръст, а престъпните мрежи все по-често използват онлайн платформи и множество малки доставки, които са по-трудни за засичане от контролните органи.

Само преди две седмици при мащабна операция са били задържани над 1000 пратки с канабис и негови производни, поръчани онлайн от държави в Западна Европа.

„Тенденцията за трафик на наркотици с пощенски пратки се увеличава. В момента предотвратяваме бума на тези пазари, които заливат страната чрез различни онлайн платформи“, заяви Бакалов.

Според него все по-често наркотичните вещества се изпращат в малки количества от 10 до 20 грама, което затруднява откриването им сред стотиците хиляди пратки, които ежедневно преминават през страната.

Особено тревожен е фактът, че една от основните целеви групи на дигиталния наркопазар са тийнейджърите.

„За децата е много по-лесно да си поръчат наркотици онлайн, отколкото да излязат на улицата да ги търсят. Те са свикнали да общуват дигитално и възприемат този начин като по-бърз и по-безопасен“, предупреди заместник-директорът на Агенция „Митници“.

По думите му все по-често се откриват и синтетични и полусинтетични канабиноиди, които могат да бъдат значително по-силни от традиционния тетрахидроканабинол (THC).

В отговор на нарастващия натиск Агенция „Митници“ разработва нов софтуер с изкуствен интелект за анализ на риска, който ще обработва предварителна информация за всяка пратка. По проекта се работи съвместно с дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП.

Според Бакалов един от най-ефективните инструменти срещу тази тенденция остава информираността на младите хора и техните родители за рисковете, които се крият зад привидно лесния достъп до забранени вещества в интернет.