Десетки са арестувани при спецакция в "Ботунец" и други части на София за рекет, изнудване, сводничество и проституция. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.

Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото, пише Демерджиев.

Главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов съобщи подробности за спецакцията на брифинг.

Задържани са 36 души, предстои да бъдат арестувани още. Работи се по шест образувани вече досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания.

Николов апелира обществото да подава сигнали за нарушители на обществения ред, за хора, които безчинстват и такива, които арогантно управляват автомобили.

Наясно сме, че не само в София, а и в други части на страната, съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. Тяхното време ще свърши, ще бъдем твърди и безкомпромисни, посочи гл. комисар Любомир Николов.

Има лица, които са роднини, има и такива, които са се сдружили, обясни той.