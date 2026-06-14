Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че новото правителство трябва да получи 100 дни толеранс, преди да бъде подлагано на сериозни политически оценки.

„Като една системна партия смятаме, че това е правилното“, каза Борисов по време на посещение в Шумен, където отговори на въпроси за работата на кабинета.

Той коментира и ситуацията около Кандев, като обясни защо е гласувал против неговото явяване в парламента.

"Когато ГЕРБ управляваше самостоятелно, бяхме на излишък или на минимален дефицит. Връщахме по 2 млрд. лева от дълга, за да намаляваме общия държавен дълг. Някой жали ли ме мене. В най-голямата финансова криза съм станал премиер. След това дойде кризата с мигрантите. Дойде кризата д COVID. Каква криза е сега?", възмути се все пак той.

По думите му ГЕРБ е оставила след себе си видими резултати в инфраструктурата и развитието на страната.

"Само ни нападат и ние само строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ", каза той.