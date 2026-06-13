Съдът в Скопие е наложил на 70-годишния български общественик Драги Каров от Велес условно наказание от 1 година затвор с 3-годишен изпитателен срок за коментар му под публикация на македонска телевизия във Facebook, съобщи Nova. Според съда написаното от него представлява обида, квалификация и език на омразата.

Каров е сред най-разпознаваемите личности с българско самосъзнание в Северна Македония и преди години стана известен и с това, че издигна бюст-паметник на Тодор Александров в двора си.

По думите му присъдата е политическа и цели сплашване, а единствената причина за нея е това, че е българин. "Всеки, който каже, че е българин, гледат да го унищожат, за да не смеят хората да говорят какви са", заяви Драги Каров.

"Съдят ме още от времето на титовската диктатура. Ние сме българи. Как да се откажем? Досега не сме се отказали, че сега ли", коментира той. Според него съдебната система в Северна Македония е корумпирана и действията ѝ са насочени директно срещу България.

Каров счита, че обвиненията срещу него са абсурдни. "Ние, македонските българи, и да искаме да ширим говор на омраза, не можем, защото не ни позволяват дори да работим в медиите", подчерта той и допълни, че същевременно от страна на македонските журналисти и политици непрекъснато се лее реч на омразата срещу страната ни.

Драги Каров коментира и политическите послания управляващите в Скопие от ВМРО-ДПМНЕ. "Мицкоски говори за многовековна нация. Каква е тази македонска нация? Всички знаем, че тя е създадена след 1945 г. Преди това всички сме били българи", посочи той.

Каров каза още, че властта в Северна Македония всъщност изобщо не желае членство в Европейския съюз. "Първо обвиняваха Гърция, сега обвиняват България. Тук при нас от сутрин до вечер само се говори за България", отбеляза той.