Българската народна банка трябва да защити проекта за първата българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията по встъпване в длъжност на проф. Николай Неновски като член на Управителния съвет на БНБ.

Повод за коментара стана предявена от страна - членка претенция към дизайна на монетата. Според държавния глава БНБ разполага с необходимите научни и правни аргументи, за да отстоява проекта.

Кирилицата е не само национален символ, но и част от общото европейско културно наследство

"Българската народна банка трябва да защити този проект, желая им кураж и твърдост в отстояването му. Имаме всички основания - и научни, и от гледна точка на националното и европейското законодателство", заяви Йотова. Тя подчерта, че кирилицата е българската азбука, създадена в края на IX и началото на X век в Преславската книжовна школа.

В изказването си президентът коментира и присъединяването на България към еврозоната. По думите ѝ с влизането в единната валута страната няма да бъде само изпълнител на решенията на Европейската централна банка, а чрез БНБ ще участва във формирането на нейните политики.

Йотова поздрави управителя на БНБ Димитър Радев и ръководството на институцията за работата по подготовката на страната за приемането на еврото. Тя посочи, че БНБ е била най-подготвената институция за процеса на присъединяване към еврозоната.

Президентът подчерта още, че еврото не е самоцел, а инструмент за провеждане на парична и икономическа политика, който може да създаде условия за повече инвестиции и по-бързо икономическо развитие.

По време на церемонията Йотова открои и предизвикателствата пред европейските икономики, свързани с войните в Украйна и Близкия изток, растящите цени и инфлацията, както и дебатите около бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Проф. Николай Неновски благодари за оказаното доверие и официално встъпи в длъжност като член на Управителния съвет на Българската народна банка.