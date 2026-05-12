Независимият общински съветник Ваня Григорова коментира законопроекта срещу високите цени, който беше внесен от “Прогресивна България” вчера. По думите ѝ мерките срещу ръста на цените няма да има ефект веднага.

“Това е сигурно! Най-малкото, когато се прочетат законопроектите, може да се види какви срокове са дадени”, коментира Григорова.

"За да има мигновено действие, трябва да има таван на цената, или на надценките. Разбира се, най-лесно би било това да се случи през цената, поне за потребителите, защото това означава, че веднага се поставят някакви рамки, в които търговците могат да работят. Това, което виждаме в момента, е опит да се преборят пазарни дефекти, оставайки в рамките на пазарните механизми”, коментира общинският съветник.

Григорова е на мнение, че тези действия от страна а ПБ са, за да не се “разгневи бизнеса”, но това може да разгневи потребителите.

Справедлива цена, не таван

"Справедливата цена" не е таван нито на цена, нито на надценка”, каза пред БНР Григорова.

"Без значение как ще бъде изчислена тя, тя ще бъде препоръчителна. Препоръки имаме много, тоест, тя няма по никакъв начин автоматично административно регулаторно да определя цените. Тя е едно пожелание, но по същество подобно пожелание имаме и в момента - има сайт, който се поддържа от Комисията за защита на потребителите. "Колко струва", мисля, че се казваше, където могат да се видят цените на големите търговци. По същество, това отново е някаква насока за потребителите в какви рамки е нормално да се движат цените. Дали е справедливо е друг въпрос”, коментира общинският съветник.

"Не казвам, че тези текстове не трябва да бъдат приети. Напротив, мога да изброя множество предимства, които дават тези механизми, включени в двата законопроекта, но те са много палиативни към настоящия момент и освен това са по-дългосрочни, отколкото на нас ни се ще. Най-бързо и най-ефективно би било налагането на таван на цените - нещо, което вече не очаквам от ПБ".

За да има реални ефекти, трябва намеса по веригата на ценообразуването между производителя и търговеца, което ПБ правят със Закона за изменение на закона за защита на конкуренцията, категорична е Григорова.