Прекомерно високите цени в големите търговски вериги и на производители с господстващо положение на пазара ще бъдат забранени. Това предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията, които бяха внесени в парламента от депутати от “Прогресивна България”. Прекомерно висока цена е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба, гласят предложените промени.

При определяте на прекомерност на цената Комисията за защита на конкуренцията може да използва един от няколко възможни критерия: “разходи плюс” - когато продажната цена значително надвишава разходите и разумна норма на печалба; сравнителен критерий - когато цената съществено надвишава цените на същите или сходни стоки или услуги в други страни от ЕС; исторически критерий - когато е налице значително увеличение на цената за кратък период без обективна икономическа причина; критерий за икономическа стойност - когато цената е непропорционална спрямо икономическата стойност на стоката или услугата. За прилагането на тези критерии ще трябва да бъде написана и наредба на Министерски съвет.

Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение, гласят предложените от ПБ промени. На нарушителите ще бъдат налагани глоби в размер до 10% от оборота за предходната година.

Промените означават, че компании, които имат господстващо положение, тоест държат много голям дял от пазара, няма да могат да продават на прекомерно високи цени. Това ще важи и за компании, които имат съвместно господстващо положение. За наличие на господстващо положение ще се счита, когато две или повече предприятия, макар икономически и юридически да не са свързани помежду си, съвместно притежават пазарна сила, която им позволява да действат независимо от своите конкуренти, доставчици, клиенти или потребители и да възпрепятстват ефективната конкуренция на свободния пазар, гласят предложените текстове. На тази дефиниция отговарят големите търговски вериги в страната. На пазара на конкретни стоки и услуги, при които има голяма конкуренция между много фирми, които нямат господстващо положение, правилата за прекомерно високите цени няма да важат.

При преценка дали на пазара има съвместно господстващо положение от страна на няколко компании, КЗК ще взима предвид фактори като пазарните дялове, наличието на бариери за навлизане на нови участници, липсата на ефективна конкуренция от други фирми. Ще се приема, че има съвместно господстващо положение, когато: между предприятията има пазарна взаимозависимост, която води до възможност за координиране на търговската политика без необходимост от изрично споразумение; има ограничена конкуренция между самите предприятия; способност компаниите съвместно да оказват влияние върху цените.

Много съществена промяна в закона, е че за наличието на съвместно господстващо положение на пазара няма да се изисква доказване на изрично споразумение или съгласувана практика между предприятията. В момента КЗК трябва да докаже наличието на такива споразумения, за да глоби предприятие за нарушение на правилата за конкуренция на пазара, което е изключително трудно.

Ще бъде създаден и електронен централен регистър за доставки, който ще служи за ранно установяване на данни за нелоялни търговски практики и нарушение на конкуренцията. Данни към регистъра ще трябва да подават фирмите при всяко първо пускане на пазара на селскостопански, хранителни продукти и суровини, както и всяка последваща дистрибуция при търговията на едро. Данните от регистъра ще може да бъдат обработвани и с изкуствен интелект, за да бъдат откривани нелоялни търговски практики и липса на конкуренция. Например рязко покачване на цени или твърде големи надценки ще бъдат индикация за проблем при конкуренцията на пазара.

Удължават с година правила от Закона за въвеждане на еврото

Стопират необосновано поскъпване до 9 август 2027 г.

Въвеждат справедлива цена

Забраняват икономически необоснованото вдигане на цени до 9 август 2027 г. с промени в Закона за защита на потребителите, които са внесени в парламента от депутати от ПБ. И в момента в Закона за въвеждане на еврото има забрана за необосновано вдигане на цените, но тя действа до 8 август. Затова предложението на депутатите е за реално удължаване на срока с една година. Но наред с това затягат и правилата спрямо доставчиците на стоки и услуги.

Необосновано вдигане на цените ще бъде забранено до 9 август 2027 г.

При установяване на покачване на цена на стока в магазина, търговецът ще бъде длъжен да докаже икономическа необходимост, като приложи данни за начина на определяне на цената преди увеличението, всички елементи, които я формират и тяхното стойностно изражение в крайната повишена цена. Ако търговецът не даде тази информация, ще се счита, че вдигането на цената е необосновано.

С промяната търговците няма да могат произволно да вдиган цените и просто да обясняват, че причината за това е поскъпването на горивата. Същото ще важи и за цените на услугите. Ако горивата поскъпнат, търговците ще трябва да покажат каква част от крайната цена зависи от цената на горивата. При обясненията за причините за поскъпване ще взимат предвид доставни или производствени разходи, разходи за труд, цени на енергия и горива, ниво на данъците и др.

Търговците с годишен оборот над 5,1 млн. евро всеки ден ще трябва да подават към Комисията за защита на потребителите (КЗП) данни за цените на продаваните от тях стоки, включени в списък, направен от КЗП, каквото задължение имат и в момента. На сайт, разработен от КЗП, ще бъдат качвани цените на стоките в търговските вериги, цените на едро на основните храни по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, както и “справедлива цена” на всяка от включените в списъка на КЗП стоки. “Справедливата цена” ще бъде определяна по методика на Министерство на икономиката.

Забраняват скритите плащания

Нелоялните практики от 13 стават 33

“Досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в “черния списък”, стават 33”, обяви на пресконференцията в НС депутатът Явор Гечев от “Прогресивна България”.

Ето и част от новите нелоялни практики:

Използване на значима пазарна сила от купувача за налагане на търговски условия, които доставчикът не би приел при реална и икономически съпоставима алтернатива

Налагане от купувача на договорни условия, които създават значително неравновесие

Едностранно налагане от купувача на цени, плащания, условия на продажба, които са дискриминационни и необосновани

uНачисляване на такси на доставчика от купувача за предлагане на продукцията в търговското помещение на купувача

Едностранно налагане от купувача на надценки, отстъпки, реклами, обратни услуги и други допълнителни услуги

Изискване на последващи ретроактивни и/или условни бонуси

Предлагане на търговски модел, при който реалната придобивна цена се формира чрез скрити, непрозрачни плащания

Изискване или налагане на досдтавчик да участва в промоционални намаления

Налагане на доставчика на задължение суровини или продукти да бъдат излагани единствено в амбалаж, опаковки, определени от купувача

Отказ на купувача без мотивирана причина да приеме стока на доставчика в собствен, технически съвместим амбалаж

Изброените мерки са пазарни, според вносителите на промените

Увеличават двойно глобите при спекула

Причините за инфлацията са три групи - външни шокове, макроикономически тенденции и спекула, обясни Константин Проданов от “Прогресивна България”.

Той каза, че целта на промените в законите не е извиване ръцете на веригите, а да им се попречи те да извиват ръцете на доставчици и производители.

Проданов подчерта, че предлагат удължаване действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август.

“За година напред удължаваме и задължението на търговските вериги с оборот над 5 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно данни за артикулите на дребно. Освен това продължаваме изискването за обосновка при повишаване на цените. Освен това увеличаваме двойно глобите, които КЗП има право да налага”, съобщи Проданов.

Той каза, че всички изброени мерки са пазарни. “Очакваме те да доведат до значимо овладяване на спекулативните процеси в малката потребителска кошница. Борба със спекулата и край на пировете по време на чума”, уточни Проданов.

“КЗК има правомощия да налага глоби до 10% от оборота. Глобите от КЗП досега бяха по-ниски, а практиката показва, че много нарушители предпочитат да продължават да ги плащат и да извършват нарушения”, заяви депутатът.