Днес ще бъде облачно и с повсеместни превалявания. На места в Югозападна България, Рило-родопската област и Предбалкана количествата ще са значителни. В планинските райони валежите ще са от сняг. За 30 април 2026 г. Националният инистут по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение за значителни валежи от дъжд в 18 области от страната. В областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали предупреждението е от втора степен (оранжев код), като на места сумарните количества на валежите ще бъдат между 35 и 65 mm. В областите Кюстендил, Перник, София-град, Плевен, Габрово, В. Търново, Стара Загора и Хасково предупреждението е от първа степен (жълт код) със сумарни количества на валежите между 20 и 35 mm.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 8°-10° в Северна България до 14° - 16° на места в Южна. В София максималната температура ще е около 9°.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход, между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.