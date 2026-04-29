Пледирах пред общия форум, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България. Бяхме заедно с колегите от Да, България да се запази единството. Това заяви Атанас Атанасов, председател на ДСБ, след края на лидерската среща.

Припомняме, че "Продължаваме промяната" предложиха на ДБ да бъдат две парламентарни групи в 52-ото Народно събрание, но да подпишат общо споразумение. Партиите ще работят и по общ кандидат за президент.

Божидар Божанов каза, че са положили всички усилия. Той бе категоричен, че по време на срещата и от "Да, БГ" и от ДСБ са настоявали ПП-ДБ да остане една парламентарна група.

От ДБ оставаме гарант за европейския път на страната, каза още той.