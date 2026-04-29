В определени часове ще се ограничава движението на камионите над 12 т по АМ "Тракия", АМ "Струма", АМ "Хемус" и в участък от път I-1 в област Благоевград

В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик по цялата републиканската пътна мрежа като броят на превозните средства в следващите дни ще достигне около 1,7 млн. автомобила за денонощие. Прогнозните данни за 2026 г. показват, че трафикът по републиканската пътна мрежа ще остане висок, но на по-ниски нива спрямо предходните години, като се наблюдава тенденция към по-равномерно разпределение и без ясно изразени пикове в отделни дни. В началото на май 2025 г. са били около 1,9 млн. преминавания за 24 часа, а през 2024 г. над 2 млн.

На изходите на София традиционно засилено ще е движението в началото на почивните дни като основният поток ще бъде към автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма". По прогнозни данни се очаква общо около 185 хил. превозни средства да излязат от София, като приблизително 74 хил. ще бъдат на 30 април, а около 111 хил. - на 1 май. Основният поток ще бъде към автомагистралите "Тракия" - около 30 хил. автомобила на 30 април, и 45 хил. на 1 май, по АМ "Струма" - съответно около 26 хил. и 39 хил. автомобила, на АМ „Хемус" около 16 хил. и 24 хил. превозни средства. Останалите МПС ще се насочат по останалата пътна мрежа. През 2025 г. в същия период на изходите от столицата към АМ "Тракия" са отчетени общо около 66 хил. превозни средства, към АМ "Струма" - около 35 хил., а към АМ "Хемус" - около 26 хил., съобщиха от АПИ.

Най-интензивно ще е движението в следобедните и вечерните часове на 30 април, както и до обяд на 1 май. Част от пътуващите ще тръгнат и в деня преди Гергьовден, като комбинират почивния ден с предстоящия уикенд.

Очаква се връщането към София да не бъде концентрирано в един ден, тъй като част от пътуващите ще се приберат на 3 май, тъй като 4 и 5 май са работни дни. Други ще пътуват към столицата на 6 май, а при по-дългите пътувания около 10 май.

На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки вече може да се проследява трафикът и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия", по АМ "Хемус" - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ "Струма" и по път I-1 в отсечката от п. в. "Симитли" (376-ти км) до п. в. "Кресна" на АМ „Струма" (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.