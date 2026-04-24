България отново има европейски шампион. Карлос Насар спечели четвъртата си поредна титла на Европейското първенство по вдигане на тежести, след като вдигна 210 кг в изтласкването в категория до 94 килограма.

Българинът започна с успешен опит на 170 кг, а при втория си излезе на 176 кг при изхвърлянето, които преодоля. В третия си опит Насар атакува световния рекорд от 183 кг, но не успя да го реализира.

Основен конкурент на българина в тази част от надпреварата беше арменецът Ара Аганян, който записа три успешни опита – на 167, 172 и 175 кг. Трети след изхвърлянето е турчинът Хакан Шукрю Курназ със 166 кг.

Карлос Насар направи опит да подобри световния рекорд с изтласкване на 233 кг, но не успя.





Припомняме, че Карлос Насар спечели приза за "Щангист на годината" в Европа, който се връчва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Междуродната асоциация на спортната преса (AIPS). Той взе наградата си на церемония в Батуми, където се провежда европейското първенство.





Българинът получи отличието за представянето си през 2025 година, в която стана европейски шампион в Кишинев и световен шампион във Фьорде.

За 21-годишния Насар това е второ поредно отличие за най-добър тежкоатлет в Европа. През 2024 година той стана също световен и европейски шампион, но взе и олимпийска титла в Париж.