Служебният министър на земеделието Иван Христанов излезе с безпрецедентно остро изявление относно мащабни злоупотреби в сектора, разкрити след серия от държавни проверки.

Според данните, представени от министъра, в страната се наблюдава масово явление на „животни фантоми“ – 36% от декларираните крави и телета и 30% от овцете и козите съществуват само по документи, за да източват европейски и национални субсидии.

„Мошеници доят бюджета, вместо да доят крави; транжират нашите данъци вместо телета. Стрижат всички българи вместо овце“, заяви Христанов.

Той определи ситуацията не като обикновен пропуск, а като форма на организирана корупция, която подкопава усилията на реалните производители и води до недостиг на българско месо и мляко на пазара.

По думите му, докато честните фермери изнемогват, облагодетелстваните от схемите инвестират в луксозни имоти в Гърция и Дубай.

Министърът обяви незабавни мерки за справяне с кризата, включително налагане на тежки глоби и окончателно отписване на нарушителите от всички държавни системи за подпомагане.

Христанов разпореди и пълно възстановяване на обхвата на информационната система ВетИС, което ще гарантира прозрачност и ще предостави на фермерите реална информация за здравословното състояние на стадата.