Мнозинството, което „Прогресивна България“ печели в 52-ото Народно събрание, означава край на депутатските мандати за редица разпознаваеми лица от досегашните формации в парламента. Данните показват сериозно пренареждане на политическата сцена след вота, предава bTV.

Сред досегашните народни представители от ГЕРБ, които не успяват да си осигурят място в новия парламент, е Анна Александрова. В нейната биография до момента влизаше председателското място на комисията по правни въпроси. От състава на законодателния орган отпада и бившият спортен министър Красен Кралев, както и Маноил Манев, който има зад гърба си девет депутатски мандата.

При коалицията ПП-ДБ извън пленарната зала остава Васил Пандов, който участваше активно като експерт по въпросите на здравеопазването в предишните състави. Под въпрос остава и влизането на Манол Пейков. Андрей Цеков изобщо не е сред имената в листите за този вот, а Деница Симеонова също не намира място сред новите народни представители.

Йордан Цонев от ДПС остава извън Народното събрание за пръв път от 2005 година насам, което бележи съществена промяна в представителството на партията. Мандат не успяват да спечелят и други две разпознаваеми имена в редиците на формацията – Станислав Анастасов и Хамид Хамид. Неуспех претърпява и олимпийската шампионка Стефка Костадинова, която също няма да бъде народен представител в този мандат.

Сериозен отлив на представителство регистрира „Възраждане“, която губи между 20 и 21 депутати спрямо състава на 51-вия парламент. Партията ще трябва да продължи законодателната си дейност без своя дългогодишен юрист Цвета Рангелова. През януари 2024 година формацията издигна нейната кандидатура за съдия в Конституционния съд. Рангелова бе сред най-активните критици на предишното управление, като през март тази година определи ревизията на служебния премиер като опит за предизборно генериране на компромати в полза на ПП-ДБ.

Извън 52-ото Народно събрание остават още Климент Шопов и Стоян Таслаков от същата партия. През февруари тази година Шопов внесе промени в Закона за закрила на детето, с които предложи създаването на публичен регистър на осъдените за педофилия лица. От своя страна, преди изборите за Европейски парламент Стоян Таслаков отговаряше за връзките с международните партньори на формацията и общите им действия за запазване на националния суверенитет.

Окончателният списък с имената на всички 240 народни представители предстои да бъде обнародван в Държавен вестник от Централната избирателна комисия. След официалното публикуване на решението ще започне да тече срокът за свикване на първото заседание на 52-ото Народно събрание от президента.