„Днес искам да говорим не само за резултати. Те са важни, но не казват всичко. В тази кампания срещнах хора — истински. С тревоги, с надежди, с разочарования, но и с вяра, която не е изчезнала. Тези срещи остават. Те тежат повече от всяка позиция в класирането. Поздравявам победителите. Надявам се да осъзнават тежестта на даденото доверие“, обяви днес, след като са ясни резултатите от парламентарните избори, водачът на ГЕРБ-СДС в Бургаска област Жечо Станков. Въпреки сериозното отстъпление на ГЕРБ, преференциалният вот за Станков е впечатляващ.

„Тази кампания беше важна за мен и ще я запомня с ръцете, които се протягаха с надежда,

с разговорите, които не бяха за политика, а за живот, с погледите, които казваха: „Не се отказвайте.“ Към всички вас — благодаря. Вашият глас не е просто избор. Той е доверие, което нося напред и което никога няма да предам. Към моя екип — вие бяхте сърцето на този път. Към семейството ми — тихата сила зад всичко. В крайна сметка всичко е временно. Но хората — не. И това, което изграждаме помежду си, остава дълго след последния преброен глас. Благодаря ви, че вървим рамо до рамо.

Това не свършва тук.“, добави Станков.