Кандидатът за народен представител от Коалиция ГЕРБ–СДС в 2 МИР – Бургас Атанас Пъчков подаде сигнал до Районната избирателна комисия (РИК) –Бургас и Районното управление в Средец за сериозно нарушение на изборното законодателство и Закона за защита на личните данни.

Сигналът е свързан със случай в СИК 02-06-00-018 в с. Дебелт, община Средец, където по информация от място заместник-председателят на комисията Снежана Панева Панева е заснемала с личен мобилен телефон личните карти на гласоподаватели. Според подадените данни, след заснемането изображенията са били изпращани на неизвестен получател.

От щаба на ГЕРБ–СДС определят действията като грубо нарушение на правилата за защита на личните данни и на разпоредбите на Изборния кодекс, които ясно регламентират, че личните данни на избирателите могат да се обработват единствено при строго определени условия и без тяхното неправомерно разпространение.

Подобни практики създават сериозен риск от злоупотреба с лична информация и могат да доведат до извършване на престъпления, сочат от ГЕРБ-СДС.

В сигнала се настоява за незабавна проверка и предприемане на всичкинеобходими действия от компетентните институции.