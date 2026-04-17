Камелия Нейкова от ЦИК увери, че машините за вота не могат да бъдат манипулирани.
По думите й всички системи са криптирани, всички възможни портове са пломбирани и освен това, след като се инсталира една машина, 100% ще бъдат проверени от държавни експерти, които извършват тази проверка успоредно с техниците на "Сиела Норма".
"След като се инсталира една машина и се пломбира, не е възможна външна намеса," добави Нейкова пред БНТ.
Дори и да бъдат развити всички гайки и болтчета на машината, тя не може да бъде разпломбирана
Тепърва предстои доставката на шаблоните за незрящи за гласуването на предсрочния вот в неделя, съобщи Нейкова.
Министерство на електронното управление е разработило и QR кодове за изборните райони. С този код избирателите ще могат да бъдат информирани за кандидатите в кандидатските листи, ако желаят да отбележат преференция, поясни тя.
Нейкова посъветва членовете на СИК да бъдат внимателни при нанасянето на резултатите от изборния протокол. В рамките на една седмица след изборите всичко ще бъде налично, увери председателят на ЦИК.
Партиите и коалциите към момента се въздържат да правят замени на членовете на СИК.
Вчера от ГЕРБ разглобиха една от машините
Вчера представители на ГЕРБ разглобиха една от машините, а по-късно обявиха, че са го направили с "детска отвертка".
