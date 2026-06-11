И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова поиска да бъде свален имунитетът на депутата от "Възраждане" Ангел Георгиев, за да продължи делото срещу него за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди.

Искането за продължаване на наказателното производство срещу Георгиев по наказателно дело в Софийски районен съд, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова в началото на пленарното заседание.

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Предложението е на Софийска районна прокуратура и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.

Ангел Георгиев и съпартиецът му Веселин Вешев бяха задържани пред януари 2020 г. по време на протест с искане за оставката на правителството. Те бяха обвинени за причиняване на лека телесна повреда на полицаи по хулигански подбуди. Към онзи момент и двамата бяха депутати и сами се отказаха от имунитетите си.

Делото "влезе" в Софийския районен съд през 2021 г.

През 2024 година, когато Ангел Георгиев си даде имунитета определи делото като поръчково с тотално пристрастен съдия. Тогава той каза:

“Ще си дам имунитета и въобще не се притеснявам. Делото е изцяло политическо и поръчково, заради това, че при протест 2020 г., по повод безводието, полицаите ни биха и малтретираха. Веселин Вешев беше удрян с електрошок, аз бях блъскан многократно в стената на сградата на МРРБ, бях душен, бях удрян по ръката и имаше опасност да я счупят. Има видеокадри, на които това се вижда".

На 24 април т.г. Централната избирателна комисия обяви Ангел Георгиев за народен представител.

Поради това с определение от същата дата СРС спря делото, тъй като Георгиев се явява лице с имунитет. Вешев вече не е народен представител.

Сега, по предложение на Софийската районна прокуратура, и.ф. главният прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от "Възраждане". Той може сам да се откаже от него, или парламентът да вземе решение за неговото "сваляне".