„Съвсем различно е вълнението да представя „Седем дни Парория“ тук . Аз съм роден в Бургас и се намираме на около 20 метра от къщата, в която съм роден.“С тези думи Даниел Вълчев се обърна към многобройната публика, изпълнила основната зала на Центъра за съвременно изкуство и библиотека за бургаската премиера на новия му роман „Седем дни в Парория“. Интересът към срещата беше толкова голям, че залата се оказа тясна за всички желаещи да се срещнат с автора.

Специален поздрав към автора отправи и кметът на Бургас Димитър Николов, който лично уважи литературното събитие и поздрави Даниел Вълчев за новата книга и за избора именно Бургас да бъде домакин на една от най-емоционалните ѝ премиери.

Вечерта събра читатели, приятели и почитатели на литературата, а сред гостите бяха кметът на Малко Търново Илиян Янчев и Дико Патронов – общественик и природозащитник, един от най-активните радетели за опазването на Странджа и за създаването на Природен парк „Странджа“.

Разговорът с автора, воден от заместник-кмета по култура и вероизповеданията Диана Саватева и Михаил Михайлов, премина през темите за паметта, историята, духовността и връзката на човека с неговите корени.

Даниел Вълчев разказа, че романът е дълбоко свързан както с историята на Парория и исихазма, така и с личната му семейна история.

„И майка ми, и баща ми са родени в Малко Търново. В този смисъл ние сме си от Странджа. Искаше ми се да свържа това специално място, семейните ми спомени, исихазма, нестинарството, близостта с Византия – да ги забъркам по някакъв начин“, сподели авторът.

Особено вълнуващ момент от вечерта беше прочитът на откъс от романа от актьора Димитър Маринов, който успя да пресъздаде атмосферата на книгата и да потопи публиката в света на „Седем дни в Парория“.

Вторият роман на Даниел Вълчев идва три години след успеха на „Неделният продавач на книги“. Ако първата книга беше своеобразно признание в любов към литературата, „Седем дни в Парория“ отвежда читателя към историята, традицията и духовното наследство на Странджа, преплетени с личната памет и човешките търсения.

Продължителните аплодисменти, многобройните въпроси към автора и дългата редица от читатели, чакащи за автограф, превърнаха премиерата не просто в литературна среща, а в емоционално завръщане към родния град на един от най-разпознаваемите съвременни български автори.