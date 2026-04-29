Нулево салдо отчита държавният бюджет към момента, съобщи съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Според информация на БГНЕС той е направил коментара си на влизане в партийната централа на улица „Кърниградска“.

Финансите на страната са стабилни и няма поводи за безпокойство сред гражданите, увери бившият финансов министър. „Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула“, заяви Василев и допълни, че ситуацията се развива спрямо очакванията отпреди две седмици.

Темата за състоянието на държавната хазна предизвиква политически дебати през последните години. Още в началото на 2025 г. Василев прогнозира, че няма причина за преминаване на границата от 3% дефицит. Тогава той обясни, че България изпълнява инфлационните критерии за присъединяване към еврозоната, а увеличените пенсии се покриват напълно от постъпленията в Националния осигурителен институт. Според неговите изчисления от онзи период, отклонение в сметките е идвало единствено от ударното увеличение с 55% на определени възнаграждения в държавния сектор.

Рамката на държавните финанси за настоящата 2026 г. стана повод за размяна на реплики между политическите сили. Представители на ГЕРБ определиха заложения план като наследство от финансовата политика на Василев, обвинявайки го за въвеждането на механизъм, който обвързва минималната работна заплата със средната за страната. От своя страна, бившият министър на финансите многократно е защитавал икономическия си модел, като през миналата година предложи пакет от мерки, с които дупката в хазната да намалее с 345 млн. лева.

Изявлението на Василев за нулевото салдо идва на фона на високо напрежение в редиците на обединението ПП-ДБ. След заседанието на формацията в 17:00 ч., ръководствата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се събират на лидерска среща.

Основен акцент в разговорите е бъдещето на коалицията и запазването на нейната цялост в 52-ото Народно събрание. Дебатите са провокирани от вътрешното разпределение на влиянието и пренареждането на кандидатдепутатските листи чрез преференциален вот по време на последните парламентарни избори. Според политически анализатори, обединението е изправено пред реалната възможност да се раздели на две отделни парламентарни групи.

Спорът за личните гласове се изостри през последните дни, след като Националният съвет на „Да, България“ поиска ново коалиционно споразумение с премахване на партийните квоти. Липсата на съгласие по този въпрос вече веднъж принуди партията да остане в съюза с компромис през есента на 2024 г. Наред с това, съпредседателят на обединението Атанас Атанасов предупреди, че публичните конфликти и вътрешното противопоставяне отслабват доверието на избирателите.

Очаква се след края на лидерската среща Асен Василев и останалите представители на ръководните органи да обявят окончателното си решение за формата, под който ще продължат работата си в новия парламент.