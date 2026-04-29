ПП и ДБ регистрират две парламентарни групи. Това е вероятният изход от днешния коалициионен съвет. ПП-ДБ предлагат на партньорите си да се сплотят в парламентарен съюз за Силна България в Силна Европа. Трите формации, обединени от стремежа за изграждане на демократична, европейска и правова България, като потвърждават, че върховенството на правото, независимостта на институциите, реалната борба с корупцията и демонтажът на модела "Борисов-Пеевски" са основни приоритети пред България и именно заради това да намерят общ път на взаимодействие, научи News.bg от свои източници.

Според формациите доверието на гражданите изисква ясни правила, публичност на взетите решенията и политическа отговорност. Затова и България трябва да продължи неотклонно по пътя на европейското си развитие и да има активна роля при вземането на решенията в Европейския съюз, според споразумението. Те се обединяват около това, че националната сигурност, европейската солидарност и демократичните ценности са трайна основа на общите им действия и подчертават, че повишаването на производителността, устойчив икономически растеж и по-високи доходи на гражданите, както и електронно управление, по-малко административна тежест, повече инвестиции и отговорно управление на публичните финанси са условия за изграждането на модерна държава.

Освен това партиите в коалицията споделят убеждението, че независимо и ефективно правосъдие чрез продължаване на съдебната реформа е гаранция за утвърждаването на правовата държава, както и убеждението, че местната власт трябва да бъде близо до хората, открита в решенията си и свободна от феодални, клиентелистки и корупционни практики. Освен това те отчитат отговорността на всеки политически субект за развитие и привличане на допълнителна подкрепа за постигане на общите цели, защото, според споразумението политическото многообразие не отменя, а засилва отговорността за съгласувани действия там, където са заложени общите демократични цели, общественият интерес и защитата на постигнатото доверие.

ПП предлаган да се препотвърди издигането на обща кандидатура за президент на България, съгласно вече подписаното широко споразумение с "Форум за Демократично Действие". Освен това искат съвместно издигане на кандидат за частичните избори за район "Средец", Столична община, като кандидатурата следва да отразява споделените ценности за почтено управление, прозрачност, компетентност и грижа за качеството на живот в района.

ПП настояват партньорите да са единни в общинските съвети, където основната битка е свързана с противодействие на корупционни и непрозрачни практики, защита на обществения интерес при управлението на общинска собственост и публични средства, прозрачност на обществените поръчки и назначенията, модернизация на административните услуги, устойчиво градско развитие, достъпна среда и по-добро качество на живот, противопоставяне на мнозинства, изграждани върху зависимости, натиск или подмяна на вота на гражданите.

ПП предлагат партньорите да провеждат съвместни законодателни инициативи по заложените по-горе приоритети, както и да провеждат редовни координационни срещи между упълномощени представители на формациите с цел съгласуване на позиции по национални, местни и организационни въпроси от общ интерес.