Служебният вътрешен министър Емил Дечев е извикал на спешна среща главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГНДП и всички разследващи по случая "Петрохан". Това съобщава телевизия 7/8.

Служебният МВР министър им е поискал оставките.

"Това е огромен скандал. Както ви казахме, ето как започват да се замитат следите за случая "Петрохан".

Вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщава и NOVA.

Също така от МВР ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването на трагедията "Петрохан". Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, когато е планирано заседание.

За окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.