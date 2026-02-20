Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков настоя проверките по жалбите за високи сметки за електроенергия да бъдат извършени в кратки срокове и при пълна прозрачност, след като при регулатора вече са постъпили около 2200 сигнала от потребители.

Трайков проведе работна среща с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски в Министерството на енергетиката. Тя е инициирана от министъра в отговор на нарасналото обществено напрежение.

„Този процес не може да се разтяга безкрайно. Установяването на истината – дали има надписано потребление, грешки във фактурите или обективно повишена консумация – е ключово за доверието на потребителите“, заяви Трайков.

По данни на регулатора през декември 2025 г. е отчетено средно увеличение на потреблението с между 30 и 40% спрямо ноември. Анализът, обхващащ месеците ноември, декември и януари в сравнение със същия период на предходната година, показва, че при около 40-45% от жалбоподателите потреблението е по-ниско, докато при близо 20% е отчетен ръст. При отделни случаи са установени значителни отклонения.

При съмнения за неточности електромерите се проверяват в независима лаборатория. Ако бъде установена техническа грешка, фактурите ще бъдат коригирани, а при доказани злоупотреби ще бъдат налагани санкции.

Комисията за енергийно и водно регулиране пое ангажимент да представи обобщени резултати до края на февруари или началото на март.

Министърът подчерта, че разчита на активно взаимодействие с регулатора в интерес на гражданите и предупреди, че всякакви нередности няма да останат без последствия. „Никой не бива да смята, че подобни практики или схеми ще останат незабелязани от Министерството на енергетиката“, заяви Трайков.