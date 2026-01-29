След повече от 5 часа и половина бурни дебати и напрежение в пленарната зала, парламентът прие на първо четене поправката на "Възраждане" за ограничаване на секциите в държави извън ЕС до 20.


Парламентът отхвърли предложението на ПП-ДБ за промяна в Изборния кодекс да се върне машинният протокол.