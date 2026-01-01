След почти година на власт правителството на Росен Желязков падна. Под натиска на протестите и заради бламирането на бюджета премиера подаде оставка.

При последвалите консултации при президента стана ясно, че в рамките на 51-о НС не може да има друга управленска конфигурация. Това отвори вратите за нови предсрочни избори през пролетта.

До момента са излезли няколко социологически проучвания, които показват промени в настроенията сред обществото. Според тях новият вот ще промени състава на парламента. Част от партиите в 51-то НС вероятно ще останат под чертата. В същото време се отваря възможност за нов политически субект да влезе в парламента.

От новите избори ще има както печеливши, така и губещи.

Последните социологически проучвания показват, че ГЕРБ-СДС запазва мястото си на първа политическа сила. При нов вот партията си гарантира участието в следващото Народно събрание. Няма и спомен обаче от почти двойната преднина, която формацията имаше пред втората политическа сила няколко месеца по-рано.

Преднината на ГЕРБ се топи, но партията продължава да разчита на стабилен електорат. Формацията на Бойко Борисов претърпя имиджови и електорални щети заради участието си в правителството, както и за близостта си до "ДПС - Ново начало".

Изборите за общински съветници в Пазарджик се оказаха преломен момент за партията. След гръмката победа на "ДПС - Ново начало" Борисов събра партията и разпореди проверка на структурите по места, за да се види каква част от формацията "е изядена".

Страхът случилото се в Пазарджик да не се повтори в национален мащаб накара Борисов да се дистанцира от Делян Пеевски, макар да обяви, че двамата се разбират чудесно.

Въпреки че тогава правителството оцеля, това даде само още два месеца живот за кабинета. След големите протести срещу правителството Борисов заяви, че накарал премиера Росен Желязков да подаде оставка, за да може партията да се съхрани.

От чисто партийна точка това може да е правилен ход, защото макар и разклатена, ГЕРБ изглежда стабилно и запазва силни позиции. Засега.

"Продължаваме промяната-Демократична България"

В 51-о НС ПП-ДБ бе опозиция и критикуваше управлението непрестанно, като дори внесе два вота на недоверие. В същото време обаче коалицията подкрепяше властта в нейната цел за влизането на страната в еврозоната.

Поне на хартия коалицията ПП-ДБ изглежда, че ще извлече дивиденти от очакваните предсрочните избори.

Според социологическите проучвания електоралната подкрепа за ПП-ДБ се увеличава на фона на големите антиправителствени протести.

В началото на декември ПП-ДБ организираха протест срещу Бюджет 2026, който се превърна в един от най-големите от 90-те години насам. Мащабът му изненада както организаторите, така и управляващите. Исканията на протестиращите бързо прераснаха от искане за изтегляне на бюджета до искане за оставка на кабинета Желязков.

На площадите се събраха хиляди хора на различна възраст и с различни политически пристрастия. ПП-ДБ виждат възможност да мобилизират тази енергия, която има потенциала сериозно да размести политическите пластове при нови избори.

Лидерът на ПП Асен Василев даде заявка за мнозинство от 121 депутати в следващия парламент. На фона на резултатите от социологическите проучвания поне към момента това изглежда малко вероятно.

Истината е, че ПП-ДБ все още търпи негативи от участието си в Сглобката, което коства на коалицията отлива на 300 000 избиратели в сравнение с вота от 2023 г.

Въпреки това в момента градските демократи изглежда са в подем и се очертават като един от потенциалните големи печеливши нов вот. Много обаче зависи от това каква предизборна кампания ще направят те.

"Възраждане"

Изследванията на социолозите към момента показват, че подкрепата за формацията на Костадин Костадинов остава стабилна - партията не расте, но си осигурява сигурно място в следващия парламент.

"Възраждане" успява да консолидира избирателите, искащи запазването на българския лев и преформатиране на Европейския съюз. Нежеланието за коалиране с други политически субекти, комбинирано с крайните позиции на "Възраждане" по редица въпроси обаче прави партията нежелан партньор в управлението.

Страхът, че "Възраждане" може да отклони България от европейския ѝ път също не играе в полза на формацията.

"Възраждане" обаче може да разчита на един потенциален коз за идващите предсрочни парламентарни избори. Ако приемането на еврото в началото на 2026 г. не протече гладко и има ново вдигане на цените, това може да тласне нови избиратели към партията на Костадинов.

"ДПС - Ново начало"

В рамките на 51-ото Народно събрание "ДПС - Ново начало" успя да се превърне в незаобиколим фактор за управляващото мнозинство.

Делян Пеевски и хората му се превърнаха в гарант за мнозинството в пленарната зала, като това го превърна в силния човек на деня.

Формацията сега има потенциала да направи същото и в следващия парламент. Делян Пеевски осигуряваше така необходимото мнозинство на управляващите в пленарната зала. Това го превърна в силния човек на деня.

Лидерът "ДПС - Ново начало" многократно подчертаваше, че ще подкрепя кабинета, докато то работи "за хората". Това засили нападките от останалите опозиционни сили и подхрани твърденията, че Пеевски неформално управлява страната.

Делян Пеевски неведнъж е давал заявки, че партията му може да се превърне във втора политическа сила. Той е показвал многократно, че може да мобилизира електората си.

Случаят с изборите за Общински съвет в Пазарджик, където партията спечели най-много места, въпреки че преди това нямаше нито един свой представител, е ясен показател за това. Това подхрани страховете в останалите политически сили, че формацията може да нарасне значително и да има по-голяма тежест.

При "ДПС - Ново начало" интересен момент е какво влияние би имала една значително по-висока избирателна активност, каквато беше заявката на големите антиправителствени протести.

МЕЧ

На предишните избори партията на Радостин Василев взе малко над 4 процента. Според последните социологически проучвания сега бележи лек ръст.

Твърдата опозиция на статуквото и силното позициониране на Василев в социалните мрежи, налива вода в мелницата на МЕЧ. В полза на партията е и острото противопоставяне с "Величие".

Физическата саморазправа между Радостин Василев и Гюнай Далоолу от ДПС Ново начало също прикова вниманието, но все още никой не може да каже как тази грозна сцена ще повлияе на подкрепата за МЕЧ.

"БСП - Обединена левица"

Освен печеливши, на следващите избори ще има и губещи. Като губеща партия се очертава БСП. Социалистите претърпяха тежки щети от участието си във властта, които поставят под въпрос влизането им в следващия парламент.

Ръководството на БСП прекрачи червената си линия "никога с ГЕРБ" и влезе в коалиция с тях в "името на хората".

Друг негатив за социалистите бе смяната на Наталия Киселова като председател на Народното събрание. Макар и трудно, тя бе избрана за пръв сред равни и бе един от потенциалните кандидати за служебен премиер.

Към нея обаче не липсваха и критики за непознаването на правилника на НС. Киселова бе подложена на ожесточена атака за разпускането на парламентарната група на МЕЧ и отхвърлянето на предложението на президента за провеждането на референдум за влизането в еврозоната, без да го подложи на гласуване в зала.

В крайна сметка тя бе "пожертвана", за да не се разпадне управляващата коалиция. Минус за БСП е и неприемането на Бюджет 2026, определен от тях като най-социалния в последните години.

Малко след оставката на кабинета, дадена под напора на протестите, Изпълнителното бюро на БСП също подаде оставка. Лидерът на социалистите Атанас Зафиров обаче запази поста си. Много от избирателите на столетницата приеха този ход като "половинчато" поемане на отговорност.

Пред БСП в началото на 2026 г. предстои свикване на Национален съвет, а вероятно след това и на нов конгрес, който да избере ново ръководство. Въпросът обаче е дали тези процеси ще могат да възстановят загубеното доверие сред електората, или процесът по свиване за най-старата партия у нас.

"Има такъв народ"

Засега другият голям губещ от предстоящите избори се очертава да бъде ИТН.

Лидерът на формацията Слави Трифонов многократно заявяваше, че никога не би управлявал с ГЕРБ, но в крайна сметка това си останаха само думи.

Влизането в коалиция с партията на Борисов доведе до сериозно електорални щети за ИТН.

В минус за формацията се превърна и изказването на депутата Тошко Йорданов, че ако младите медици не са доволни от заплатите си, можем да си внесем лекари, които да работят за по 500 долара месечно. Това породи остри критики, както в обществото, така и сред останалите политически сили.

Лоша шега изигра и предложението на формацията за промени в Наказателния кодекс за разпространение на лична информация за лица, без тяхното съгласие. Предложението бе посрещнато от остри критики и бързо оттеглено.

Последните социологии показват, че ИТН остава под бариерата от 4%. Формацията вече веднъж успя да се върне в парламента, след като бе изпаднала от него.

Сега обаче това изглежда изключително трудна задача.

"Алианс за права и свободи"

"Алиансът за права и свободи" (АПС) също не се намира в завидно положение в навечерието на изборите.

Формацията на Ахмед Доган губи все повече своята тежест, като влизането ѝ в следващия парламент изглежда към момента като непосилна задача.

Започналото през 2024 г. разделение на ДПС през 2025 г. беше окончателно подпечатано, а Делян Пеевски излезе победител. Той успя да изтегли от уравнението втория съпредседател на партията - Джевдет Чакъров, като по този начин пред очите на закона изцяло взе в свои ръце управлението на ДПС.

Това остави хората около Доган принудени да създадат своя партия - АПС, която беше учредена в средата на ноември в София. Тя ще има цели четирима председатели (Хайри Садъков, Танер Али, Севим Али и Димитър Николов), като те ще трябва да се справят с почти невъзможната задача да върнат присъствието си в силните за ДПС региони. Към момента повечето от местните структури на старото ДПС избраха страната на "Новото начало" и стратегията на Делян Пеевски за "Ново начало за регионите".

"Величие"

В края на 2025 г. партия "Величие" не изглежда в кондиция за нови избори. Формацията на Ивелин Михайлов е раздирана от скандали покрай акцията на властите срещу "Исторически парк" и обвиненията за измамени инвеститори.

В 50-ото Народно събрание "Величие" прескочи бариерата, но парламентарната група се разпадна за отрицателно време. На изборите за 51-вото НС ЦИК първоначално остави партията извън парламента с резултат от 3,999%, като тя успя да се промъкне обратно в парламента с решение на Конституционния съд и повторно броене на бюлетините в около 2000 секции в страната.

В парламента обаче Ивелин Михайлов и компания не успяват да оставят особена следа. Така социолозите не дават големи шансове на "Величие" да влезе в парламента при нови избори. За формацията обаче надеждата умира последна, тъй като и преди са успявали да опровергаят социологическите изследвания.

Голямата неизвестна - Румен Радев

Всички се питат ще излезе ли Румен Радев на политическия терен със своя партия. Твърденията за президентски проект циркулират в общественото пространство от години, а самият Радев също завоалирано е намеквал, че има възможност да се впусне в политиката.

Държавният глава от години се противопоставя на статуквото. Той е единственият политик с позитивен рейтинг на доверие и не малко хора виждат в него алтернатива на сегашното положение.

Въпросът е дали президентският проект, ако въобще се появи такъв, ще бъде успешен. Има шанс такъв ход да се окаже и провал, подобно на опита на Георги Първанов. Другият вариант е Радев да пожъне успех на изборите, но да няма мнозинство от 121 депутати. Това би го поставило в неудобната позиция да търси коалиционен партньор, което може да се окаже нож с две остриета.

Поне от консултациите си с политическите партии преди раздаването на мандатите за формиране на правителство обаче, президентът намекна, че слизането му на терена няма да стане засега. Изненади обаче не са изключени

Едно нещо обаче е сигурно. Вотът на пролет ще промени конфигурацията в парламента.

От ключово значение ще бъде избирателната активност. Ако гражданската активност от площадите се превърне в избирателна такава, то е възможно да станем свидетели на сериозно разместване в баланса на силите. В противен случай на хоризонта ще се зададе нов цикъл от скачане от избори на избори.