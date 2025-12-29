Киев атакува с дронове резиденцията на президента на Русия Владимир Путин в Новгородска област. Това съобщи пред репортери руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"В нощта на 29 декември 2025 г. киевският режим извърши терористична атака, използвайки 91 далекобойни ударни дрона, срещу държавната президентска резиденция на Русия в Новгородска област. Всички дронове бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили", съобщи Лавров.

Украйна атакува резиденцията на руския президент Владимир Путин дни след като украинският му колега Володимир Зеленски пожела смъртта му в коледното си обръщение към нацията и следователно преговорната позиция на Москва ще се промени, съобщава "Интерфакс".

„В същото време, предвид окончателното израждане на престъпния киевски режим, който премина към политика на държавен тероризъм, преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“, заяви Лавров.

"Такива безразсъдни действия няма да останат без отговор", каза Лавров. По думите на външния министър Москва вече е определила целите и времето за ответен удар.