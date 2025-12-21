Трагичната смърт на българския гражданин Ненчо Ганчев в миграционен арест край Болдуин, щата Мичиган, предизвика вълна от въпроси и намесата на висши американски политици. 56-годишният мъж, родом от Карлово, е бил задържан на 23 септември в рамките на мащабната операция „Midway Blitz“, при която бяха арестувани над 3000 мигранти.





Според близка на семейството Ненчо Ганчев е задържан по време на интервю за зелена карта. Това е и последният път, в който съпругата му го вижда жив.

Въпреки че официалните власти твърдят, че смъртта вероятно е настъпила по естествен път, две жени конгресмени вече настояват за пълно изясняване на обстоятелствата. Причината са постъпилите сигнали за системни нарушения на човешките права в конкретния миграционен център.

Новата информация по случая насочва вниманието към изключително тежките битови условия в ареста, където българинът е прекарал близо три месеца.

Конгресмени настояват за изясняване на обстоятелствата заради информация за нечовешки условия на живот – ниски температури, недостатъчна и лоша храна, нехигиенични условия, както и затруднен достъп до медицински грижи.

Според близки на семейството Ганчев е страдал от диабет тип 2. Той е бил открит в безсъзнание на пода в килията си по време на рутинна проверка в понеделник вечерта.

Българинът е живеел в САЩ повече от 30 години, пристигайки първоначално със студентска виза. Бил е собственик на малка транспортна компания и често сам е управлявал камионите си. Макар властите да посочват стари арести за дребни престъпления отпреди 17 години, той никога не е бил осъждан.

В момента съпругата на починалия е наела адвокат, но все още не е в състояние да говори пред камера. Очакват се окончателните резултати от аутопсията, които трябва да дадат отговор на въпроса дали лошите условия в американския затвор са пряката причина за смъртта на нашия сънародник.