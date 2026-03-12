Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски ще възложи анализ на причините за поскъпването на лекарствата в аптечната мрежа. Това заяви той по време на изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване в отговор на въпрос от депутата Лъчезар Иванов (ГЕРБ-СДС).

Околийски уточни, че проверката ще бъде извършена съвместно с управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Действията му в посока затягане на контрола идват малко след като министърът обяви мащабни проверки на обществените поръчки във ведомството заради съмнения за злоупотреби с тестове за рак.





Поскъпването не засяга медикаментите от Позитивния лекарствен списък, които се покриват от Здравната каса, тъй като при тях процедурата за промяна на стойността е дълга и строго регламентирана, обясни министърът. Увеличението се отнася за продуктите в свободна продажба. Законът позволява техните цени да се индексират спрямо официалния процент на инфлацията.

„Когато се надвиши процентът на официалната инфлация, това е практика, която не е съвсем регламентирана“, посочи Околийски и допълни, че именно тези случаи ще бъдат обект на анализ. В края на изслушването той призова депутатите и гражданите да подават конкретни сигнали към Министерството на здравеопазването, за да започнат незабавни инспекции на място.