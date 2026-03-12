"За наше съжаление светът е в една изключително тежка война - война на нашите граници, и в Украйна, и в Иран. Неименуемо войните водят до поскъпване на горивата, още повече когато е в Персийския залив. Истински се надявам тя да приключи скоро, но така или иначе отраженията вече се усещат. Затова се надявам правителството не да ни обяснява, че ще вземе мерки и да говори в бъдеще време, да спре за ден-два с уволненията и с назначаването на партийните си секретари за областни управители, но да вземе и мерки относно спекулата", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



"Правителството има всички инструменти в ръцете си - нов шеф на НАП, КЗК, икономическа полиция и т.н. Правителството трябва да изработи план и да го представи пред парламента", каза Борисов. "Таван на горивата със сигурност не е мярка, но спекулата би могла да се пребори ако правителството започне да действа", допълни Борисов. "Ако се вкара и МВР, да се види на колко е внесено горивото, на колко се продава, на колко са доставните цени, кои сектори биха пострадали, защото надали може да се компенсира всичко, което ще загубим в една продължителна война", каза още той.



"Ще имат нашата подкрепа, ако мерките са такива, каквито трябва", заключи лидерът на ГЕРБ.