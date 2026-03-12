Директни помощи за граждани по подоходен критерий обмисля служебното правителство заради поскъпването на горивата. Хората, които ще срещнат затруднение да си заредят колите, ще получат определени суми по банковите си сметки.

Това обяви премиерът Андрей Гюров на брифинг в Министерски съвет. Все още не е ясно кои точно граждани ще имат достъп до такива помощи, какви суми ще получат, нито откога.

Финансовото министерство и междуведомствената група все още правели разчети. Подробности за схемата за подпомагане ще станат ясни до ден-два, каза финансовият министър Георги Клисурски. Все пак той посочи, че около 30 млн. евро месечно може да бъдат отпуснати за този вид помощи.

Предвижда се и подкрепа за бизнеса. Тя се изразява в това, че ще бъде отложено влизането в сила на новите, по-големи тол-такси за камиони и автобуси, обясни министърът на икономиката Ирина Щонова. Новата тарифа с допълнителната компонента за въглеродни емисии няма да влезе в сила от 1 април. Не е ясно за кога се отлага. "С бизнеса разискваме и други механизми за компенсиране на нарасналите разходи", каза Щонова.

Друга мярка е засилен мониторинг на НАП за необосновано поскъпване на горивата на бензиностанциите. НАП ще следят какви са маржовете на търговците на горива, за да не се допуска спекулативно повишение, а само такова, породено от по-високи доставни цени, съобщи Клисурски.

Премиерът Андрей Гюров посочи също, че правителството ще подготви и други мерки в резерв, в случай, че цените на петрола продължат да се вдигат вследствие на ескалация на военните действия в Близкия изток. "В момента цените на бензина и дизела у нас не са толкова високи, че да се изисква огромен набор от мерки. В България цените на горивата са едни от най-ниските", каза Гюров.

Днес петролът отново поскъпна до 100 долара за барел, а у нас цените на горивата нараснаха с един евроцент. Така бензинът А95 вече се търгува средно на 1.35 евро за литър, а на дизела - средно 1.46 евро за литър.