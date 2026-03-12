„За нас Бургаска област е много важна. Тук ще говорим за национална политика. Ще се борим за една справедлива България в два аспекта. Първият е наказателно-правния, справедливостта и там битката тепърва предстои. Случилото се вчера в Прокурорската колегия на ВСС е позор. Това е атентат срещу здравия разум, гавра с правото и не може да остане просто така. Ние няма да го оставим така. Аз разбирам, че пазителите на статуквото разчитат, че ние ще се уморим да повдигаме въпроса, да гласуваме, да протестираме. А не бива да го правим. И ние тук в Бургас, и утре на други места, и в София ще сме винаги с тези, които не се предават“- Това заяви днес в Бургас лидерът на БСП Крум Зарков, който пристигна за регистрацията на листата на левицата за предстоящите през април нови извънредни парламентарни избори.



Зарков е водач във Втори многомандатен избирателен район, а след него в челните позиции са Ива Кусева, Николай Тишев, Аспарух Иванов, Йордан Петков и др. Червените очакват добър резултат в Бургас и декларираха самочувствие, като подчертаха, че партията поема нов курс: „обновление чрез уважение към всеки един“. Освен това, в листата има силно присъствие нежния пол- 11 дами от 28 кандидати са жени.

„Справедливостта има и друг аспект – социално-икономическата справедливост. Днес отново се говори за цените – на горивата, повишаването на цените. И в Бургас, както навсякъде разслоенията са твърде големи. Ще работим за ефективни работни места с добро заплащане, но преди да стигнем до там и преди да ни говорят за компенсации някои трябва да назове истинската причина за случващото се, а тя е войната. Безразборното започване на войни от сили, които се считат за освободени от спазването на правния ред. Ние социалистите сме твърдо против войната, защото там ще е решението на този генерален проблем, който ако продължи, ние ще страдаме – Бургас и цяла България“, подчерта Зарков.