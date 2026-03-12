За обезпечаване на актуалните годишни ремонти на ядрените енергоблокове в АЕЦ "Козлодуй" през 2026 г. е започната процедура на договаряне с предварителна покана за участие. Това каза изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев на изслушване в парламента.

Обявяването на обществената поръчка е на базата на действащите вътрешни правила и инструкции на АЕЦ "Козлодуй" и е преминала всички нива на одобрение и съгласуване, съобщи той. Андреев посочи, че обществената поръчка е за две обособени позиции и първоначалната ѝ прогнозна стойност е над 71 млн. евро. Процедурата е открита с решение от 18 февруари 2026 г. Той съобщи, че след решението за одобряване на промени в условията на обявената процедура, прогнозната стойност е 65 млн. евро.

"Общо пропуснатите ползи (б.а. от спиранията по причина мембрани) е 28 млн. евро по борсови цени, при АЕЦ - 13 млн. евро, като голяма част ще бъдат компенсирани за сметка на удължената кампания поради понижената мощност", каза Андреев в отговор на въпрос от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Мембраните, след като не можаха да бъдат доставени от производител от Руската федерация, бяха произведени по наши изисквания от фирма "Атоменергоремонт" по чертежи, които са касаят частите, които са ни доставени през годината и съгласно методика за изчисления, обясни той. Даже при оригинални мембрани има много спирания, които са се случвали с други централи, включително в Русия, каза Андреев. Той посочи, че ще има неустойка по договора с "Атоменергоремонт" за производство на тези мембрани, но тя не е в такъв голям размер.

Андреев каза още, че първите спирания на шести блок с трети парогенератор са били през 2022 г. Той отбеляза, че в предишни години блокът е работел на 104%, а в последните години шести блок не се натоварва заради проблемите с трети парогенератор. Той отбеляза, че блоковете са вече на близо 40 години, при тях поддръжката трябва да е много добра и имаме препоръки, че парогенераторите трябва да работят в много щадящ режим.

Заради временното спиране на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ не са произведени около 200 хиляди мегаватчаса електроенергия

По предварителни оценки заради временното извеждане от експлоатация на шести блок на атомната електроцентрала (АЕЦ) „Козлодуй“ не са произведени около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков от парламентарната трибуна по време на изслушване относно ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на пети и шести блок.

Финансовия ефект от това е значителен и се измерва в десетки милиони евро, каза още Трайков.

На 5 март посетих централата, където проследих процеса на включване на шести енергоблок с поетапно повишаване на мощността, след пореден ремонт на дефектирала мембрана в неядрената част на реактора. Получих информация от ръководството и техническите екипи, че първоначално е проведена процедура за доставка на оригинални мембрани, която обаче е прекратена през 2023 г. по причини, които предстои да бъдат изяснени, каза Трайков.

През 2024 г. е започната нова процедура, но изпълнението е зависело от дерогация на Министерския съвет за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Такава е получена през май 2025 г., когато според ръководството на централата, вече е било твърде късно за изпълнение от избрания доставчик и се е наложило използването на аналогични компоненти, като временно техническо решение.

Трайков допълни, че според експертите проблемът е локализиран в една от осемте мембрани и след извършените корекции се очаква блокът да достигне пълна мощност в рамките на две седмици.

По време на инспекцията получих и пълен списък с необходимите дерогации от Министерския съвет, които трябва да бъдат осигурени, за да се гарантира безпроблемната доставка на резервни части и оборудване. Нямам информация защо предишният състав на Министерския съвет не е взел тези решения, но аз поех ангажимент и това вече се изпълнява.

По думите на служебния министър случващото се в атомната централа е ясна илюстрация на геополитическите рискове при съоръжения, които са проектирани с технологична зависимост от конкретни доставчици, които при определени обстоятелства могат да се окажат проблемни, „затова усилията за диверсификация и за намиране на алтернативни решения са изключително важни и трябва да са в приоритет“, каза Трайков.