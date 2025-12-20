Ако нещо в страната може да се промени, то ще е ако получим пълно мнозинство. Всичко извън 121 депутати е компромиси и сглобки, а не искаме да правим такива. Ако има воля в обществото, самостоятелно мнозинство е възможно. Длъжни сме да се обърнем към хората да поискаме тази подкрепа. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, съобщиха от пресцентъра на „Да, България“.

„Не мисля, че след изборите има опция да имаме съвместно управление със сегашните парламентарни партии, особено ако Бойко Борисов е начело на ГЕРБ. Докато Борисов е начело на ГЕРБ, разговор за управленско мнозинство, за взаимодействие, няма да има, просто няма да има. И този път ще стигнем до края. На този порочен модел, пленил държавата, трябва да му бъде сложен край“, отбеляза Мирчев.

Мирчев припомни призива на ПП-ДБ гражданите да останат в протестна готовност и заяви, че те ще бъдат призовавани на протест винаги когато има конкретен проблем, а по думите му, се очертават няколко такива в идните месеци.

Партийният лидер съобщи, че средната цена на организацията на всеки от досегашните протести е около 35 000 лв., платени от „Да, България“ и „Продължаваме Промяната“ с пари от дарения и организирани с труда на екипи на двете партии.